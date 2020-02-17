Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

7 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı, System.String[]

MANİSA'nın Kula ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gökçeören Mahallesi mezarlık yolunda meydana geldi. Fevzi Erim (46) yönetimindeki 35 AJ 7094 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durdu. Hurdaya dönen araçta sıkışan Erim, ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Erim, ambulansla kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahanin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Devlet Hastanesi, Gökçeören, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dönel kavşakta akıl almaz kaza: Kayaya çarpıp metrelerce uçtu
Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı

Son Dakika Haberleri
23:20 Adriana Lima'nın Türk iş insanı Emir Bahadır'la aşk yaşadığı iddia edildi
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 00:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]