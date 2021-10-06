Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti - Son Dakika

Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti

Iğdır'da mağdur edildiği iddiasıyla çalıştığı iş yerinin bahçesindeki direğe tırmanan şahıs, valilik ile görüşmek istedi. Kişi, valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağı inip işine kaldığı yerden devam etti.

Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı otoparkın içindeki direğe çıkarak intihar edeceğini söyledi. VALİ GELMEYİNCE AŞAĞIYA İNDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.

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