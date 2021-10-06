Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesinde ismi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı otoparkın içindeki direğe çıkarak intihar edeceğini söyledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Direğe çıkan şahıs, valinin gelmediğini öğrenince inip çalışmaya devam etti - Son Dakika