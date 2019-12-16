Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Son Dakika

Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi

6 saat önce

ANTALYA'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı.

Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi, System.String[]

ANTALYA'da direksiyon başında fenalaşan Ender T.'nin (34) otomobili, bariyere ve otomobile çarptıktan sonra açık öğretim bürosunun kapısına çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 ABS 367 plakalı otomobille al geçitten geçtiği sırada aniden rahatsızlanan Ender T., aracıyla önce bariyer ve kaldırıma, ardından çöp konteyneri ve bir otomobile çarptı. Hızını alamayan otomobil, daha sonra Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bürosunun kapısına çarptı. Kazada, kapıda bekleyen ve otomobilin geldiğini görünce içeri kaçmaya çalışan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ender T. ile diğer 2 yaralı hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:34 Kaynak: DHA
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