Son Dakika Haberleri: Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm Tanıtım

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm Tanıtım

1 saat önce

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm TanıtımDiriliş Ertuğrul 131. Bölüm TanıtımYönetmen : Metin GünayYapımcı : Mehmet BozdağOyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra...

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm Tanıtım

Diriliş Ertuğrul 131. Bölüm Tanıtım

Yönetmen : Metin Günay

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Nurettin Sönmez, İlker Aksum, Hülya Darcan, Emre Üçtepe, Kerem Beşikoğlu, Ayberk Pekcan, Arif Diren, Burçin Abdullah, Kayra Şenocak, Celal Al-Hakan Serim
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:00 

Nurettin Sönmez, Hande Soral, Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul, TV
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