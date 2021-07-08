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DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM - Son Dakika

DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM

08.07.2021 10:05

ORDU'da, Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Saliha Em, ameliyat yaptığı sırada diş hekimi eşi Hüseyin Em'e koronavirüs aşısı uyguladı.

ORDU'da, Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hemşire Saliha Em, ameliyat yaptığı sırada diş hekimi eşi Hüseyin Em'e koronavirüs aşısı uyguladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı Saliha hemşire, Bakanımızın fotoğrafı paylaşmasından dolayı çok mutlu oldum, gurur duydum dedi ve herkesi aşı olmaya davet etti.

Aybastı Toplum Sağlığı Merkezi'nde 18 yıldır hemşirelik yapan Saliha Em, diş hekimi olan eşi Hüseyin Em'den koronavirüs aşısını yaptırmasını istedi. Cumartesi günü aşı olmayı kararlaştıran Em'in acil hastası çıktı. Ameliyata giren diş hekimi, eşiyle görüşerek, hastası olduğunu ve aşısını yaptıramayacağını söyledi. Bunun üzerine Saliha hemşire, doktorlarıyla yaptığı görüşme sonucu eşinin muayenehanesine gitti. Eşinin diş ameliyatı yaptığı sırada odasına giren Saliha hemşire, koronavirüs aşısını uyguladı. Eşine ve yanındaki meslektaşlarına teşekkür eden Hüseyin Em, çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.

BAKAN KOCA, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu anlarda çekilen fotoğrafı, Twitter'daki hesabından Hemşire Saliha, Aybastı Toplum Sağlığı Merkezinde görevli. Eşi diş hekimi. Salgının zor günlerinde tedavi olamayan hastalarına yetişmekte zorlanınca aşıyı ertelemiş. Sonuç Ekibiyle sahada olan hemşire hanım 'yerinde aşı' yaptı. (Not Bazı mesleklerde aşı çok daha önemli!) notuyla paylaştı.

'KOLUNU SIYIRDIM, AŞISINI YAPTIM'

3 çocuk annesi Saliha Em, eşinin hastalarından dolayı aşı olmaya fırsat bulmadığını söylediğini belirterek, Ben 1 haftadır aşı olması için eşime ısrar ediyordum. O da vakit bulamadı. Hastalarından ne sağlık ocağına ne de hastaneye gidebildi. Cumartesi günü de biz parkta mobil aşı hizmetimizi açmıştık. Sabah gelmek istedi ancak bu sefer ben yoğunluktan dolayı 'Gelme' dedim. Kendisi de yoğundu. O yüzden onu ne ön sıraya alabilirdim ne de bekletebilirdim. Eşime akşama doğru 'Ben seni ararım' dedim. Akşam elimde de bir tane aşı kalmıştı. Elimdeki aşıyı yapacak başka bir vatandaş da bulamadım. Eşimi aradım, 'Gel aşını yapalım' dedim. Hastasının olduğunu ve bu nedenle gelemeyeceğini söyledi. Ben de doktorlarımıza durumu anlattım. 'Aşıyı yerinde uygulama yapabilir miyiz' dedim. Onlar da bu durumu olumlu karşıladılar. Eşimin muayenehanesine geldik. İlk önce şaşırdı, sürpriz sandı. Kendisi ameliyattaydı. Önünde hastası vardı. Kolunu sıyırdım ve aşısını yaptım diye konuştu.

'EŞİMLE BANA HATIRA OLDU'

Bakan Koca'nın paylaşımı dolayısıyla gururlandığını kaydeden Em, Açıkçası çok şaşırdım. Aşı yaptığım fotoğrafı sekreter göndermiş. Bakanımızın bu fotoğrafı paylaşmasından çok mutlu oldum ve gurur duydum. Bakanımızın her zaman desteğini hissediyoruz. Bize verdiği güçle burada çalışıyoruz ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Akrabalarım, arkadaşlarım aradılar. Eşimle bana bir hatıra oldu. Eşimin iş yerine kadar gelip aşısını yaptım çünkü aşı olmak önemli. Özellikle bazı meslek gruplarında daha önemli. Daha çabuk bu virüsü kapma olasılıkları var. Bunun için herkesin aşı olması lazım dedi.

'BEN BÖYLE DE YAPARIM AŞINI, DEDİ'

İlçede kendi polikliniğinde diş hekimliği yapan Hüseyin Em ise Eşim sağ olsun, 2 doktor arkadaşıyla beraber bana sürpriz yaptı. Muayenehaneme geldiler. O sırada benim hastam vardı. Ameliyat yapıyordum. Bu sırada eşim kolumu sıyırmaya başladı. 'Ben böyle de yaparım senin aşını' diyerek, aşımı yaptı. Çok mutlu olduk. Başta bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM
DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM
DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM
DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM
DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM
DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Diş Hekimi, Aybastı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİŞ HEKİMİ EŞİNE AMELİYATTAYKEN AŞI YAPAN SALİHA HEMŞİRE GURUR DUYDUM - Son Dakika


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