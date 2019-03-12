Son Dakika Haberleri: Dış İlişkiler Birimi İle Markalaşan Karaman Olacak

Dış İlişkiler Birimi İle Markalaşan Karaman Olacak

24 dakika önce

Ak Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, şehrin markalaşmasına katkı sağlayacak dış ilişkiler birimini kuracaklarını söyledi.

Dış İlişkiler Birimi İle Markalaşan Karaman Olacak, System.String[]

Karaman'ın markalaşması, gelişmesi ve güçlenmesini hedefleyen çok sayıda projeyi Karaman halkıyla paylaşan Ak Parti Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin, önem verdikleri projelerinden birinin de dış ilişkiler birimi olduğunu söyledi.

Son rakamlara göre yaklaşık 100.000 Karamanlı'nın yurt dışında farklı ülkelerde

hayatlarını sürdürdüğünü belirten Şahin, "özellikle yaz döneminde Karaman'a gelen hemşerilerimizin iş veişlemlerinde kolaylıklar sağlanması ve yurt dışı yatırımcılarla irtibatın sağlanması adına dış ilişkiler birimi kuracağız" dedi.

Şahin, dış ilişkiler biriminin yurt dışında yaşayan Karamanlılar'ın işleriyle ilgilenilmesinin yanında şehrin yurt dışında daha iyi tanıtılması gibi önemli fonksiyonları da üstleneceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:23 Kaynak: Bültenler

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