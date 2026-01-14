Dış Ticaret Endeksleri Yükseldi - Son Dakika
Ekonomi

Dış Ticaret Endeksleri Yükseldi

14.01.2026 11:18
Kasım 2025'te ihracat birim değer endeksi %11,7, ithalat birim değer endeksi ise %2,2 arttı.

İhracat birim değer endeksi geçen yılın kasım ayında yıllık bazda yüzde 11,7, ithalat birim değer endeksi de yüzde 2,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2025'e ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,7 yükseldi.

Endeks, Kasım 2024'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,5, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,2 artarken yakıtlarda yüzde 4,2 azaldı.

İhracat miktar endeksi, bu dönemde yüzde 9,3 geriledi. Endeks Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3, yakıtlarda yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,4 azalış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi Kasım 2025'te yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. Endeks Kasım 2024'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 artarken yakıtlarda yüzde 8,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,6 geriledi.

İthalat miktar endeksi Kasım 2025'te bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,4, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,8 yükselirken yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, Ekim 2025'te 138,2 iken aynı yılın kasım ayında yüzde 3,6 artarak 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2024'te 155,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,6 azalışla 146,7 değerini aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre geçen yılın ekim ayında 128,4 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 artışla Kasım 2025'te 129,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2024'te 124,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 yükselişle geçen yıl kasımda 129,1 olarak kayıtlara geçti.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Kasım 2024'te 84,8 olan elde edilmiş dış ticaret haddi 8 puan artarak Kasım 2025'te 92,8'e çıktı.

Kaynak: AA

