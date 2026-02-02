DİSİDER'den Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

DİSİDER'den Suriye Mutabakatına Destek

DİSİDER\'den Suriye Mutabakatına Destek
02.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSİDER Başkanı Akbaş, Suriye'de sağlanan mutabakatın ticareti canlandıracağına inandıklarını belirtti.

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhmus Akbaş, sürecin kalıcı hale gelmesini temenni ettiklerini belirterek, " Suriye'de yansıyan olumlu atmosfer, bölgemize de yansıyarak, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte ticarete yeniden nefes aldıracak" dedi.

DİSİDER Başkanı Akbaş, Suriye hükümeti ile SDG'nin mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 30 Ocakta Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile SDG arasında imzalanan ve 2 Şubatta yürürlüğe girecek mutabakat kapsamında atılan adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Akbaş, bu gelişmenin yıllardır savaşın yükünü omuzlarında taşıyan ve büyük acılar yaşayan, Suriye halkının adına ve bölgesel istikrar açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Akbaş, "Savaşların kazananı olmadığı, en ağır bedelin her zaman siviller tarafından ödendiği acı bir gerçektir. Gelinen bu aşama; çatışma yerine diyalog ve siyasi çözüm yollarının mümkün olduğunu göstermektedir. Savaş şehirlerin hafızasını ve halkların ortak geleceğini yaralar. Barış ise yaraları sarar, umudu yeşertir; kalkınmanın ve toplumsal iyileşmenin önünü açar. Suriye, bizim için yalnızca bir sınır komşusu değil akrabalık bağlarımızın, ortak kültürümüzün ve tarihi birlikteliğimizin bulunduğu önemli bir ülkedir. Bu topraklarda sağlanacak kalıcı barış, huzur ve refah bizler için de mutluluk vesilesidir. Suriye'de yansıyan olumlu atmosfer, bölgemize de yansıyarak, sınır kapılarının açılmasıyla birlikte ticarete yeniden nefes aldıracak, yalnızca yolları değil ticareti, bereketi ve komşuluk hukuku da karşılıklı güven ve iş birliğiyle güçlenecektir. DİSİDER olarak bu sürecin kalıcı hale gelmesini, sağduyu ve diyalog zemininde ilerlemesini temenni ediyor başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölge için barış, istikrar ve kardeşlik diliyoruz. Acıların son bulduğu, çocukların korkmadan uyuyabildiği bir gelecek umuduyla atılan bu adımı güçlü biçimde destekliyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika DİSİDER'den Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:51:30. #.0.4#
SON DAKİKA: DİSİDER'den Suriye Mutabakatına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.