Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin... - Son Dakika

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin...
6 saat önce
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:28 Kaynak: AA
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