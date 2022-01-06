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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

06.01.2022 22:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüşme yaptı.

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Mekonnen telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Etiyopya'da iç savaş

Etiyopya'da isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF), 2020'nin sonunda merkezi hükümete karşı isyan başlatmasıyla ülkede iç savaş patlak verdi.

Ordu ile isyancılar arasındaki çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı, binlerce insan hayatını kaybetti.

İsyancılar başkent Addis Ababa'ya yaklaşırken Etiyopya ordusunun aralık ayında başlattığı hava operasyonlarıyla TPLF geri çekilmek zorunda kaldı.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Etiyopyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
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