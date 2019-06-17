Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Macaristan
Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği
(AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ayrıca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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