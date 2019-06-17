Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu Macar mevkidaşı Szijjarto ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ayrıca, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile de bir telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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