Dışişleri Bakanı Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile görüştü

23.01.2026 14:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile İstanbul'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Balkan Barış Platformu İkinci Toplantısı kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konakovic ile görüştü.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X sosyal medya hesabından, Konakovic'in Fidan ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Balkan Barış Platformu girişiminin bölgesel istikrar ve işbirliğini geliştirmeyi amaçladığına işaret edilen paylaşımda, Konakovic'in Fidan ile küresel gelişmeler, Bosna Hersek'teki mevcut siyasi duruma ilişkin konuları ele aldığı anlatıldı.

Paylaşımda, iki ülke ilişkilerinin daha da güçlenmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilerek, Konakovic'in Fidan'ı Bosna Hersek'e davet ettiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu üye olarak yer aldığı Barış Kurulu bağlamında Gazze'deki durumun da ele alındığı kaydedilen paylaşımda, "Görüşmede, bu girişimin Gazze halkının uzun süredir çektiği acıları hafifletmek, acil insani ihtiyaçları karşılamak ve bölgede kalıcı, adil ve kapsayıcı bir barışın kurulmasına katkıda bulunmak için tarihi bir fırsat olduğu vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

