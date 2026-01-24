Dışişleri Bakanı Fidan, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Fidan, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi Açıklaması

24.01.2026 01:16
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in, İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil." dedi.

Bakan Fidan, NTV canlı yayınında dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, NTV canlı yayınında dış politikaya ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basında yer alan Türkiye-Suudi Arabistan-Pakistan İttifakı görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, bölgede geniş katılımlı bir ittifakın olmasından yana olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da baştan beri böyle olması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Fidan, "Bundan sonra artık belli bir olgunluğa erişmiş bölgedeki ülkelerin ve ders de çıkarmış olan ülkelerin kendilerinin birbirlerinin güvenliğine, birbirlerine bir taahhütte bulunacakları bir duruma evrilmeleri gerekiyor. Bu bir güvenlik platformu, bir ittifakı, paktı oluşturmakla olacaksa bunun olması gerektiği yönünde bizim bir düşüncemiz var. Ne kadar geniş katılımlı olursa o kadar iyi olur. Ama başlangıçta çekirdek bir grupla başlarsa o da olur. Ama bu daha büyük bir evrilmeye, bölgede kamplaşmaya değil de kamplaşmayı azaltıcı, güveni artırıcı bir şeye evrilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Pakt ile paktın içerisindeki ülkelerin birbirine karşı güven oluşturacak bir ortam oluşturduğunu aktaran Fidan, "NATO içinde böyle bir iklim olmasına rağmen zarar gördüğümüz alanlar oldu." dedi.

Bölgede devlet geleneği olan birkaç tane ülkenin olduğuna ama diğer ülkelerin de artık olgunlaştığına dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Ben ileri adımlar atılabileceğine inanıyorum. Ortak çıkarları, ortak tehditleri, ortak sorunları ve ortak gelecek tahayyülleri olan ülkeler var. Bizim şöyle duruşumuz var, Batı'da, Kuzey'de, Akdeniz'de ve Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da bunların hepsinde ayrı ayrı ekonomik, coğrafi, güvenliğe, siyasi konulara dayalı bizim ittifaklar inşa etmemiz gerekiyor. ve bunları da birbirleriyle uyumlaştırabilecek durumda olmamız gerekiyor. Bizde bu zihin var mı var, bu beceri var mı var. Tek ihtiyacımız olan Cumhurbaşkanımızın liderliğinin devam etmesi ki bütün bu projeleri tamamlayalım. İnşallah hem batımızda hem kuzeyimizde hem güneyimizde hem doğumuzda."

Trump'ın Grönland'a ilişkin talepleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin taleplerini değerlendiren Bakan Fidan, Amerika'nın bu türden bir özlemi ve bir stratejik arzusunun olduğunun bilindiğini, çeşitli yönetimler döneminde bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Fidan, Trump döneminde Grönland konusunda çok büyük bir atak gördüklerini, bunu hayata geçirmek istediğini belirterek, bu konuda bazı belirsizlik hususlarının olduğunu, Trump'ın Davos'ta sürpriz bir çıkış yaparak "metodolojik olarak" güç kullanmayacağını söylediğini aktardı.

Trump'ın Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını söylediğini hatırlatan Fidan, kendisinin de bu konuda Avrupalılarla telefonda görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Avrupalıların Grönland üzerinden geliştirdikleri söyleme, oraya verdikleri anlama baktığınız zaman eğer bu şekilde giderlerse bunun sonucunda bir toprak kaybı aslında ittifakın çözülmesi manasına da gelebilir çünkü Grönland'ın tanımlanması Danimarka'nın yüzde 100 kendi toprağı varsayımı üzerinden giden bir tanımlama. Dolayısıyla bir başka NATO üyesi ülkenin toprağına başka bir NATO üyesi ülke göz dikiyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. Burada çeşitli tartışmalar var, farklı yaklaşımlar var, hukuksal argümanlar var ama günün sonunda bir kırılma var mı? Var."

İran'daki protestolar

İran'daki protestolara değinen Fidan, İran'ın daha önce de bu süreçleri yaşadığını, zaman zaman büyük gösterilerin olduğunu hatırlatarak, "Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıya yönelik büyük bir tepkisi var." dedi.

Fidan, İran'ın izlediği dış ve güvenlik politikalarından dolayı çok uzun yıllardır uluslararası yaptırımlara tabi olduğunu, petrol ihracatına da getirilen kısıtlamalarla elindeki mali imkanların oldukça daraldığını ve bu daralmışlık içerisinden çıkma mücadelesi verirken büyük zorluklarla karşılaştığını söyledi.

"Şimdi ekonomik sıkıntılara gösterdiği tepkiyle bunu rejime karşı gösteriyormuş, rejimin gitmesini istiyormuş gibi anlatmak ve anlamak da İran öznesinde çok gerçekçi bir analiz olmayabiliyor. Orada oldukça farklı birbirine geçmiş iç analiz edilebilecek kümeler var, gri alanlar var. Bunları iyi görmek gerekiyor. Bizim gördüğümüz şu, buradan bu gösterilerden dışarıdaki ülkelerin beklediği konu çıkmaz. Ama bu sahici gösteriler mi? Sahici gösteri. Bunların ihtiyaçları, talepleri dikkate alınmalı mı? Alınmalı." diyen Fidan, kendilerinin de tavsiyelerinin bu yönde olduğunu belirtti.

Fidan, İran'ın ABD'yle nükleer dosyada bir uzlaşmaya gidilebileceğini düşündüğünü ama ABD'nin nükleer dosyanın yanına başka dosyaları getirdiğini aktardı.

"İsrail'in, İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil"

"İran'a ABD saldırıları olacak" söylentilerinin olduğu gece, görüşmelerinin olduğunu kaydeden Fidan, bölge ülkeleri olarak bir savaşın olmasını, büyük bir belirsizliğe yeniden kapıların açılmasını istemediklerine dikkati çekti. Fidan, şöyle devam etti:

"Suriye'deki, Irak'taki yaraları daha yeni yeni sararken başka bir büyük yaranın açılmasını açıkçası istemiyoruz. Ama bizim de var gücümüzle bu sorunların çözülmesine yönelik çalışmamız lazım. Bir dost olarak ben ne söylenmesi gerekiyorsa (İran'a) hepsini söyledim. Biz doğrunun ne olması gerektiğine ilişkin fikrimiz nedir, ne yapmalı, ne etmeli, bunları kendileriyle paylaştık. Umarım bir yol bulurlar ama şunu da maalesef söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle hala İsrail'in, İran'a saldırı arayışında olduğunun emareleri de yok değil. O da var."

Rusya-Ukrayna Savaşı

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barışa kağıt üzerinde epey bir yaklaşıldığını, bütün problemlerin üç aşağı beş yukarı bir noktaya bağlandığını belirterek, "toprakla ilgili" konunun çözülmediği sürece o kilitlenmenin aşılmayacağının gözüktüğünü dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili barış arayışları konusunda Amerikalılardan "daha yaratıcı" olmalarını istediğini aktaran Fidan, Ukrayna'da havanın soğuk olduğunu, evlerin ısıtılamadığını, elektrik sistemlerinin, gaz dağıtım sistemlerinin büyük darbe görmüş durumda olduğunu kaydetti.

Fidan, her iki tarafın bütün her yeri hedef haline getirme aşamasına geldiğini belirterek, asker ve altyapı kaybının çok olduğunu kaydetti.

Balkan Barış Platformu

Balkan Barış Platformu toplantısına değinen Fidan, platformun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024'te bölgeye yaptığı bir gezi sırasında bir Balkan lideriyle konuşurken gündeme gelen bir husus olduğunu söyledi.

Fidan, görüşme sonrası platformu kavramsallaştırdıklarını, altını doldurduklarını aktardı.

Balkan ülkelerinden bazılarının AB üyesi olduğunu, bazılarının AB üyesi olmadığı halde avroyu kendi para birimi olarak kullandıklarını kaydeden Fidan, platform ile bu ülkelerin birbirleriyle olan problemleri bölgesel sahiplenme anlayışıyla ele alıp tartışma teklifinde bulunduklarını belirtti.

Bakan Fidan, "Balkan Barış Platformu, Balkan ülkeleriyle dayanışmamızın bel kemiğini oluşturan, çok kapsamlı bir ilişki muhasebesi yapan, çok teknik alanlardan aslında çok geniş stratejik ufukları da çizen bir oluşum. Bu oluşumdan da herkes çok memnun. Bugün Cumhurbaşkanımız, kabul ettiler. Kendileriyle, bakan arkadaşlar teker teker uzun uzun konuştu. Hepsinin fikirlerini dinledi. Kendisi de fikirlerini paylaştı. Arkadaşlar gerçekten çok mutlu ayrıldılar. 6 ayda bir zaten toplanıyoruz bakan düzeyinde. Belli bir düzleme gelince liderleri de bir araya bu perspektifle getireceğiz. Ama bizim kurduğumuz bir daimi komite var. Onlar sürekli bir araya geliyorlar. Direktörler komitesi aldığımız somut kararları takip ediyorlar." ifadelerini kullandı.

