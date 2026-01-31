Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Allah Tügva Gibi Kuruluşların Sayısını Artırsın - Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Allah Tügva Gibi Kuruluşların Sayısını Artırsın

31.01.2026 12:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizlerin yaşına geldiği zaman da geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindiriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA'nın İstanbul'daki İhtisas Akademi 2026 Lansman Programı'na katıldı. Fidan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hayır üretebileceğimizi gösteren çok muazzam bir yapılanma haline geldi TÜGVA. Bununla gerçekten gurursöyledi duyuyoruz. Türkiye çapında örgütlenmiş olması, bütün hizmetleri, çalışmaları, aktiviteleri Türkiye'nin geneline götürüyor olması bizim yıllardır sivil toplum çalışmaları adına Türkiye'de görmek istediğimiz örnek bir çaba, örnek bir seviye. Bunun için emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğimiz, bilmediğimiz, burada olan olmayan bütün arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Allah TÜGVA gibi kuruluşların sayısını artırsın, sivil toplum yapılanmalarını daha da güçlü hale getirsin. Gençlerimizin kendisini bulduğu, anlam üretebildiği, enerjilerini harcadığı hayır yolunda ve gerçekten kendi hayatlarına da anlam katacak şeyleri öğrendiği ve ileride bizlerin yaşına geldiği zaman da geçmişine baktığında 'İyi ki vardım, iyi ki bunu yaptım' diyebileceği bir platform haline gelmiş olması bizi gerçekten çok sevindiriyor.

Sizlerin bu yaşlarda aktivizm içinde olmanız, bir sorumluluk içerisinde olmanız, bir dava sahibi olmanız, toplum adına bir konuyu dert edinmeniz, bireyselliğin ötesine geçmeniz çok kıymetli ama çok kıymetli bir husus. Bizim bütün gençlerimizin bu şuura, bu ruha sahip olması milli eğitimimizin de gerçek hedefi esas itibarıyla.

"Toplumun zorunluluk olmadan, para beklemeden bir iyiyi, bir faydayı harekete geçirmek kadar kıymetli bir şey yok"

Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün kurumlarıyla, hocalarımızla vermeye çalıştığı eğitim-öğretim faaliyetinin yanında tabii ki topluma bir ruh da verilmesi gerekiyor. Devlet kurumları, asker ocağından tutun da okullarımıza kadar, devlet kurumlarına kadar her yerde bunu vermeye çalışıyoruz. Ama toplumun kendi kendine zorunluluk olmadan, menfaat beklemeden, para beklemeden, makam beklemeden bir iyiyi, bir faydayı harekete geçirmek kadar kıymetli bir şey yok. Belki de toplumların omurgasını oluşturan, ana kemiğini oluşturan ve dayanıklılık oranı dediğimiz oranı oluşturan husus da bu.

Bir toplum kendi başına kaldığı zaman bireyleriyle ne kadar değer üretebiliyor, sanat üretebiliyor, hayır üretebiliyor, aktivite üretebiliyor, bananecilikten ne kadar uzak durabiliyor, ne kadar bencillikten uzak kalabiliyor, ne kadar kendinden fedakarlık edip diğeri için, öteki için diğer insanlar için katkı ortaya koyuyor, bu gerçekten çok önemli. Genç yaşlarda bu türden aktivitelerin içerisinde olmanız, gençliğini gerçekten aktivizmin içerisinde geçirmiş biri olarak da söylüyorum belli noktalarda, çok kıymetli. İnşallah Allah sizlere uzun ömür verir. Hayırlı başarılar verir ve dönüp bu yıllarınıza baktığınızda 'İyi ki vardım' diyeceksiniz.

"Burada yaptığınız arkadaşlıklar hiçbir zaman unutamayacağınız anlar olacak"

Burada yaptığınız arkadaşlıklar, iş birlikleri hiçbir zaman unutamayacağınız anlar olacak. Buradaki anların anlamı, ruhu, psikolojinin üzerine bıraktığı etki hiçbir zaman için silinmeyecek.

Belki bir daha hiçbir zaman için bu şevki, bu huzuru, bu heyecanı bulamayacaksınız. Ama bu sizin için itici bir motor görevi yapmaya devam edecek. Bundan emin olabilirsiniz. Benim söylediğim doğru, benim söylediğim hakikat, yaşamış biri olarak söylüyorum. Bakın etrafınıza bizim yaşlarımızda olup gençliğinde gerçekten bir davaya, toplumsal bir çabaya adanmış insanların hepsi bu oluşum yıllarında, enerjilerinin yüksek olduğu, gençlik yıllarında ortaya koyduğu çabaları ömür boyu bir referans noktası olarak alıp yaşamaya devam ederler."

Kaynak: ANKA

