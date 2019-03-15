Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ap'nin Türkiye Raporu) AP'nin Sağduyulu Bir Karar Aldığını...
42 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AP'nin Türkiye raporu) AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
: "(AP'nin Türkiye
raporu) AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:52 Kaynak: AA
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