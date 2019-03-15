Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ap'nin Türkiye Raporu) AP'nin Sağduyulu Bir Karar Aldığını...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ap'nin Türkiye Raporu) AP'nin Sağduyulu Bir Karar Aldığını...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AP'nin Türkiye raporu) AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(AP'nin Türkiye raporu) AP'nin sağduyulu bir karar aldığını söylememiz mümkün değil ama ilk defa kabul edilemez rapor aleyhinde oy verenlerin sayısının arttığını görmek de, AP'de de sağduyulu siyasetçi sayısının arttığının göstergesidir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:52 Kaynak: AA

Türkiye, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fırsatçılar İş Başında! Domates Fiyatlarına Zam Yaptılar Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor

Lokanta Masalarında Artık Tuz Yer Almayacak Çavuşoğlu, Canlı Yayında AB Temsilcisi'ni Yerin Dibine Soktu: PKK'yı Aklama Çalışması Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 14:34:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Ap'nin Türkiye Raporu) AP'nin Sağduyulu Bir Karar Aldığını...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]