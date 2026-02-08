Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF Saldırısına Kınama - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF Saldırısına Kınama

08.02.2026 15:54
Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da RSF'nin sivillere yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca RSF tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca RSF tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu saldırı, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil etmektedir. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz."

Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF Saldırısına Kınama - Son Dakika

