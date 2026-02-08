Dışişleri Bakanlığı'ndan RSF Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan araca Hızlı Destek Güçleri (RSF) tarafından düzenlenen saldırıda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini belirterek, sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınadı.

"Sudan'ın Kuzey Kordofan eyaletinde yerinden edilmiş kişileri taşıyan bir araca RSF tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu saldırı, çatışmalarda sivillerin ve sivil altyapının korunmasına ilişkin uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır ihlalini teşkil etmektedir. Sivillere yönelik saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Siviller için güvenli ve kesintisiz geçiş olanağının garanti altına alınması ile insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz."