Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde...
27.05.2021 10:55
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir.
Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız, Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendias'ın davetine icabetle 30-31 Mayıs 2021 tarihlerinde Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, Atina'ya geçmeden önce, 30 Mayıs 2021 tarihinde, Batı Trakya'yı ziyaret edecektir." - ANKARA
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