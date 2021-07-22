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Dışişleri Bakanlığından, Norveç'teki terör saldırılarının 10'uncu yıl dönümünde "nefret söylemiyle birlikte mücadele" çağrısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığından, Norveç'teki terör saldırılarının 10'uncu yıl dönümünde "nefret söylemiyle birlikte mücadele" çağrısı

22.07.2021 19:10
Dışişleri Bakanlığından, Norveç'teki terör saldırılarının 10'uncu yıl dönümünde

Dışişleri Bakanlığı, 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili, "Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.

Dışişleri Bakanlığı, 10 yıl önce Norveç'te gerçekleşen ve 77 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili, "Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." açıklaması yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, "10 yıl önce bugün Norveç'in başkenti Oslo'nun merkezinde ve Utoya adasında, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı adına bir terörist, 77 insanı hunharca katletti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu caninin nefret söylemine ve her türlü ayrımcılığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadesine yer verildi.

Noveç'te 2011 yılında Oslo'daki başbakanlık binası önünde bir bombalı saldırı gerçekleşmiş, kısa süre sonra ise Utoya adasında bir siyasi partinin yaz kampına silahlı saldırı düzenlenmişti.

Düzenlenen iki saldırıda 77 kişi hayatını kaybetmiş 242 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik, Norveç'i Müslümanlardan korumak için saldırıların gerekli olduğunu savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı, Irkçılık, Twitter, Norveç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığından, Norveç'teki terör saldırılarının 10'uncu yıl dönümünde 'nefret söylemiyle birlikte mücadele' çağrısı - Son Dakika


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