Dışişleri'nden Afganistan'a Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı Afganistan
'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilerek, "Söz
konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:44 Kaynak: İHA
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