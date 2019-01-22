Son Dakika Haberleri: Dışişleri'nden Afganistan'a Başsağlığı Mesajı

Dışişleri'nden Afganistan'a Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri'nden Afganistan'a Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Afganistan'ın Vardak vilayetinin merkezi Meydan Şehir'de gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda Afgan güvenlik güçleri mensubunun hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtilerek, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:44 Kaynak: İHA

Söz, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Politika
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