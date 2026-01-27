Dışişleri'nden Afrika'daki Sel Felaketi İçin Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Afrika'nın güneyinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Afrika'nın güneyinde meydana gelen ve Mozambik, Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyen sel felaketi nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve can kaybı yaşanan tüm ülkelerin halklarına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA