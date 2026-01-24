Dışişleri'nden Şili Yangınları için Taziye

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan, Şili'de hafta boyunca devam eden yangınlar sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Şili'de hafta boyunca devam eden orman yangınları sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Şili halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.