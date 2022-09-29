Genel İş Sendikası üyeleri, ölen arkadaşları için İzmir Metro AŞ'yi protesto etti - Son Dakika
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Genel İş Sendikası üyeleri, ölen arkadaşları için İzmir Metro AŞ'yi protesto etti

29.09.2022 15:54
Genel İş Sendikası üyeleri, ölen arkadaşları için İzmir Metro AŞ'yi protesto etti

DİSK Genel İş Sendikası üyesi grup, güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle, İzmir Metro AŞ yönetimini protesto etti.

DİSK Genel İş Sendikası üyesi grup, güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'nın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle, İzmir Metro AŞ yönetimini protesto etti.

Halkapınar Metro İstasyonu önünde bir araya gelen sendika üyeleri, "Bir can daha kaybetmek istemiyoruz. Önlemlerinizi alın" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, tramvay durağına tuvalet yapılması konusunda yetkilileri daha önce uyardıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

Hülya Onaylı'nın tuvalet ihtiyacı için yolun karşısına geçmeye çalışırken hayatını kaybettiğini ifade eden Kenar, "Herkes iş kazası diyor ama hayır, onu iş cinayetine kurban verdik." dedi.

Sendika olarak adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Kenar, yetkilileri yasaya uymaya çağırdı.

Basın açıklaması, yapılan saygı duruşu ile sona erdi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki tramvay durağında görevli Hülya Onaylı (40), 20 Eylül akşamı, yolun karşısına geçmeye çalışırken B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Onaylı'nın durakta tuvalet olmaması nedeniyle karşıya geçmeye çalıştığını ileri süren yakınları, tepki göstermişti.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genel İş Sendikası üyeleri, ölen arkadaşları için İzmir Metro AŞ'yi protesto etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genel İş Sendikası üyeleri, ölen arkadaşları için İzmir Metro AŞ'yi protesto etti - Son Dakika
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