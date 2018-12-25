Son Dakika Haberleri: Divan Gaziantep" Bölgenin En İyi Oteli Seçildi

Divan Gaziantep" Bölgenin En İyi Oteli Seçildi

33 dakika önce

Divan Gaziantep, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her yıl düzenlenen QM Awards 2018 Ödülleri kapsamında "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin En İyi Şehir Oteli" ödülüne layık görüldü.

Divan Gaziantep
Divan Gaziantep, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her yıl düzenlenen QM Awards 2018 Ödülleri kapsamında " Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin En İyi Şehir Oteli" ödülüne layık görüldü.

Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, turizmde kaliteyi yönetmenin önemini vurgulamak amacıyla GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından düzenlenen QM Ödülleri sahiplerini buldu. Türk turizminin en kapsamlı ödül töreni olarak kabul edilen QM Awards 2018'de Divan Gaziantep, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin En İyi Şehir Oteli" unvanına değer bulundu.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nin 14 dalda 56 farklı kategoride turizmin en iyilerini belirlediği ödül töreninde, toplam 99 bin 93 oy kullanıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Divan Gaziantep Otel Genel Müdürü Mühlüm Şen, Divan Grubu'nun geleneksel hizmet anlayışını Gaziantep'e taşıdıklarını bildirdi.

Şen, "Sektörümüz adına böylesine önemli bir organizasyonda ikinci ödül almaktan dolayı çok mutluyuz. 2016 yılında da aynı ödülün sahibi olmuştuk. Bu ödülle birlikte hizmet anlayışımızı daha da iyi noktalara taşıyıp, şehrimiz, markamız, yatırımcı ve çalışanlarımız için katma değerler yaratmaya devam edeceğiz. Aldığımız bu ödül tüm Divan Gaziantep ekibinin ortak başarısıdır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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