Diyadin Esnaf Odası Seçiminde Yeniden Özden

Ağrı Diyadin Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 4. Olağan Genel Kurul seçimleri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda mevcut Başkan M. Nuri Özden, üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Diyadin'de faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, oda faaliyetleri ve esnafın mevcut durumu değerlendirilirken, yapılan oylama sonucunda üyelerin istikrardan yana tercih kullandığı görüldü. Seçim sonuçları, esnafın mevcut yönetime duyduğu güvenin devam ettiğini ortaya koydu.

Demokratik bir ortamda gerçekleştirilen genel kurulda oy kullanma işlemlerinin ardından açıklanan sonuçlar salonda memnuniyetle karşılandı. Katılımın yüksek olması, esnafın oda çalışmalarına ve temsil gücüne verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından kısa bir teşekkür konuşması yapan Özden, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkür ederek, yeni dönemde de Diyadin esnafının sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Özden, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek esnafın taleplerini ilgili mercilere taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurul, seçimlerin tamamlanmasının ardından dilek ve temennilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - AĞRI