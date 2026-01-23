Diyaliz Hastaları Kar İçinde Mahsur Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Diyaliz Hastaları Kar İçinde Mahsur Kaldı

Diyaliz Hastaları Kar İçinde Mahsur Kaldı
23.01.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gercüş'te kar nedeniyle mahsur kalan iki diyaliz hastası, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolları kapanan merkezde mahsur kalan iki diyaliz hastası, İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekiplerinin mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Gercüş'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı durma noktasına getirirken özellikle hastalar için zorlu bir süreci başlattı. Yoğun kar ve buzlanma nedeniyle köy yolları ulaşıma kapanınca, düzenli tedavi görmesi gereken diyaliz hastaları mahsur kaldı. Diyaliz hastaları Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat'ın durumunun bildirilmesi üzerine Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle hummalı bir çalışma başlatan ekipler, hastaların bulunduğu evlerinden yollarını yoğun uğraşlar sonucu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler tarafından güvenli bir şekilde alınan Gökçe ve Erpolat, Gercüş Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı. Tedavi süreç aksamadan hastaneye ulaştırılan hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zorlu hava şartlarına rağmen kendilerine ulaşan ekiplere teşekkür eden diyaliz hastası Süleyman Gökçe ve Mehmet Erpolat, "Kar nedeniyle yollarımız kapanmıştı, hastaneye nasıl gideceğimizi kara kara düşünüyorduk. İlçe Özel İdare ekiplerimiz sağ olsunlar, gece gündüz demeden çalışıp yolumuzu açtılar ve bizi hastaneye yetiştirdiler. Allah onlardan razı olsun, devletimize zeval vermesin" dedi.

Gercüş İlçe Özel İdare şantiye şefliği ekipleri, kar yağışının devam ettiği bölgede hem yol açma çalışmalarına hem de acil durumdaki vatandaşların imdadına yetişmeye 24 saat esasıyla devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Diyaliz, Diyaliz, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyaliz Hastaları Kar İçinde Mahsur Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı Öldürülen kız kardeşlerin cinayet şüphelisi, cezaevinde canına kıydı
Batman’da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı Batman'da terör propagandası: 1 kişi gözaltına alındı
Yener İnce’den Wilfried Singo yalanlaması Yener İnce'den Wilfried Singo yalanlaması
Kuşadası sele teslim Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi Kuşadası sele teslim! Sokaklar göle döndü, araçlar böyle sürüklendi
Görüntü Türkiye’den Videoyu izleyenler ’’Bunlar nasıl çocuk’’ demeden edemiyor Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler ''Bunlar nasıl çocuk?'' demeden edemiyor

11:56
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
Fenerbahçe'den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
11:49
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
İstanbul ve Ankara'da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:12
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
Davos Zirvesi'ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 12:23:59. #7.11#
SON DAKİKA: Diyaliz Hastaları Kar İçinde Mahsur Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.