Diyaliz Hastası Kadın, Tipiye Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Diyaliz Hastası Kadın, Tipiye Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı

Diyaliz Hastası Kadın, Tipiye Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı
15.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da diyaliz hastası bir kadın, yoğun kar yağışında sağlık ekibi tarafından hastaneye sevk edildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde diyaliz hastası bir kadının, yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen sağlık ekibince hastaneye sevki yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, doktorlar Ermenek ilçesinde yaşayan diyaliz hastası 58 yaşındaki S.Ç. isimli kadın hastanın, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmesine karar verdi. Diyaliz hastası kadının içinde bulunduğu ambulans, Karaman-Mersin Kara yolu üzerinde bulunan bin 650 rakımlı Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Yolda güçlükle ilerleyen acil sağlık hizmetleri ekibi, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi'ni arayarak durum hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği devreye girerek cip ambulansla bölgeye intikal etti. Gelen ekibin desteğiyle yola devam eden ambulans, hastayı sorunsuz şekilde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Ambulanstan indirilen hasta hastanede tedavi altına alındı.

"Ekip olarak süreci soğukkanlılıkla yönettik"

Komuta merkezinden gelen anonsla hasta nakli için harekete geçtiklerini anlatan paramedik Talha Tatar, "Sertavul Geçidi'nde tipi ve gizli buzlanma vardı. Kar yağışıyla birlikte buzun üzeri karla kaplanmıştı. Ekip olarak süreci soğukkanlılıkla yönettik. Yardımımıza İl Ambulans Servisi Başhekimliği lojistik birimi yetişti. Hastamızı tüm güvenlik tedbirlerini alarak sağ salim hastaneye ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlulukla tüm yorgunluğumuz geçti" dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, Diyaliz, Diyaliz, Karaman, Hastane, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Diyaliz Hastası Kadın, Tipiye Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:57:52. #7.11#
SON DAKİKA: Diyaliz Hastası Kadın, Tipiye Rağmen Hastaneye Ulaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.