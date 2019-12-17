Diyanet'in kararı ile camilerde sabit oturaklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyanet'in kararı ile camilerde sabit oturaklar kaldırılmaya başlandı - Son Dakika

Diyanet'in kararı ile camilerde sabit oturaklar kaldırılmaya başlandı

6 saat önce

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Diyanet tarafından alınan son kararla birlikte şehir merkezinde bir iki camide bulunan sabit oturak ve taburelerin kaldırılacağını açıkladı.

Diyanet'in kararı ile camilerde sabit oturaklar kaldırılmaya başlandı, System.String[]

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Diyanet tarafından alınan son kararla birlikte şehir merkezinde bir iki camide bulunan sabit oturak ve taburelerin kaldırılacağını açıkladı.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 81 il valiliği ve il müftülüğüne yollanan yazılı metinle cami ve mescitlerde, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığı bildirildi. Alınan bu karar doğrultusunda cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacağı, camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabileceği kaydedildi. Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, "Bir iki camimize var olan tabureler kaldırılacak. Cami cemaatine durum güzel bir şekilde anlatılacak. Yani özrü engeli veya mazereti sebebiyle namazını oturarak kılmak zorunda olanlara durumun önemi ehemmiyeti anlatılacak. İnşallah güzel bir şekilde camilerimizin ibadet ortamının daha nezih bir şekilde hazır halde olması için insanımıza görev evli edilecek" dedi.


Diyanet Sen Tokat Şubesi Başkan Yardımcısı Nurettin Demir ise engeli durumu nedeni ile ayakta namaz kılamayan bir kişinin oturarak ayaklarını uzatarak, iki dizinin üzerinde oturarak veya bağdaş kurarak namaz kılabileceğini söyledi. Diyanet İşleri tarafından gönderilen yönergede camide masa şekildeki oturakların kaldırılması yönünde karar alındığını ifade eden Demir, kararı desteklediklerini kaydetti. Fatih Cami cemaatinden Mehmet Yoldaş da Diyanet'in aldığı kararı olumlu karşıladıklarını söyledi. - TOKAT

Diyanet İşleri Başkanlığı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:24 Kaynak: İHA
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