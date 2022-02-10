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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, mahsur kalan sürücülere ikramda bulunan imama tebrik - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, mahsur kalan sürücülere ikramda bulunan imama tebrik

10.02.2022 11:15
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, mahsur kalan sürücülere ikramda bulunan imama tebrik

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulunan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünün imamı Adem Eser'i tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı araçları yolda kalan vatandaşlara çay ve bisküvi ikramında bulunan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Demirbel köyünün imamı Adem Eser'i tebrik etti.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asırlar boyu hademe-i hayrat olarak anılan din gönüllülerimiz, iyiliğin hizmetkarı olmaya devam ediyor. Yolda kalanlara Allah rızası için sıcak çay ve bisküvi dağıtan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel Köyü imam hatibimiz Adem Eser hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Karahisar, Asker, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, mahsur kalan sürücülere ikramda bulunan imama tebrik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, mahsur kalan sürücülere ikramda bulunan imama tebrik - Son Dakika
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