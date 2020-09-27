Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye kimsenin hakkı... - Son Dakika

Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: "Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye kimsenin hakkı...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, pandemi döneminde bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarından din görevlilerine haksız saldırılar yapıldığını belirterek, "Bu zor dönemde fedakarca çalışan Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye, almadıkları zammı almış,...

Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir:

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, pandemi döneminde bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medya hesaplarından din görevlilerine haksız saldırılar yapıldığını belirterek, "Bu zor dönemde fedakarca çalışan Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye, almadıkları zammı almış, verilmeyen ek ders ücretini verilmiş gibi göstermeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Kamu hastanelerinde din hizmeti sınıfında çalışanları kapsayan "Covid-19 ek ödeme genelgesi" ile gassallara yapılan zammı bütün Diyanet çalışanlarına yapılmış gibi göstererek "Doktora yüzde 16, imama yüzde 100 zam" manşeti ile bir gazetenin büyük bir manipülasyona imza attığını ifade eden Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, "Diyanet çalışanları pandemi döneminde kendi görevlerinin yanında Vefa Destek gruplarında, filyasyon ekiplerinde fedakarca görev aldı. Özellikle sağlık çalışanlarımızın bu dönemdeki fedakar çalışmalarını takdir ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Böylesine zor bir dönemde sürekli sağlık çalışanları veya başka meslek grupları ile din görevlilerimizi karşılaştırmak yapılabilecek en büyük yanlıştır. Kaldı ki yapılan zam Sağlık Bakanlığında çalışan gassallara yapılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan din görevlilerine yapılmış bir zam söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Yaşanan felaket ve zorlu süreçlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını belirten Güldemir, "Bu süreçte her meslek grubu üzerine düşeni fedakarca yapmaya çalışıyor. Korona virüsü ile mücadelede tek ses, tek yürek olduğumuz bir ortamda sürekli Diyanet mensuplarına saldırmak, almadıkları zammı almış, Kur'an kursu öğreticilerine söz verilip de verilmeyen ek ders ücretini verilmiş gibi göstermek iyi niyetle bağdaşmayan durumlardır" dedi.

Gassalların ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı, belediyeler ve üniversiteler bünyesinde görev yaptıklarını kaydeden Güldemir, "Pandemi sürecinde zorlu şartlarda görev yapan bu kardeşlerimize yapılan ek ödeme zammını tüm Diyanet çalışanlarına yapılmış bir zam gibi göstermeye çalışmak iyi niyetten uzak bir habercilik anlayışıdır. Diyanet mensuplarımız, başkanından imamına, müezzinine, vaizinden Kur'an kursu öğreticisine kadar bu ülke için üzerine düşeni en iyi şekilde yapmaktadır. Gönül ister ki pandemi sürecini canla başla mücadele ederek yürüten sağlık çalışanlarımıza güzel bir zam yapılsın. Ancak din görevlilerine yapılmayan bir zam üzerinden manipülatif haberlerle din görevlilerimizle sağlık çalışanlarını karşılaştırmak yapılabilecek en büyük haksızlıktır ve buna kimsenin hakkı yoktur" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet-Sen Genel Başkanı Güldemir: 'Diyanet çalışanlarını haksız yere itham etmeye kimsenin hakkı... - Son Dakika

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