Diyanet'ten Felaket Sonrası İyileşme Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Diyanet'ten Felaket Sonrası İyileşme Vurgusu

16.01.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Safi Arpaguş, yaraları sarmak ve ibadethaneleri yeniden inşa etmek için birlik çağrısı yaptı.

DİYANET İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan Kubbetüs Sahra Camisi'nin açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Arpaguş, yaşanan asrın felaketinden sonra hep beraber yaraların sarıldığını ifade ederek, "Yaşanan asrın felaketinden sonra bir ve beraber olarak yaralarımızı sarmaya, şehirlerimizi imar etmeye, ibadethanelerimizi yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. İnşallah daha güzel günlere ulaşmak için Cenabıhak'a dua ve niyazda bulunuyoruz. Cenabıhak, Kur'an-ı Kerim'de müminlere yeryüzünün imarı vazifesini de vermiştir. Biz şehirlerimizi kendi inancımıza ve kültürümüze göre dizayn etmek, küçük yaştaki çocuklarımızın Kur'an kurslarımızdan, yetişkin insanlarımıza hizmet verecek kurslarımıza kadar manevi mekanlarla donatmakla da memuruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman bu tür hizmetlerde elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. Ama tabii buradaki en büyük pay, hayırsever kardeşlerimizin. Bir ve beraber olduğumuz, birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz her an inşallah daha büyük, daha diri ve daha güçlü olacağız. Bu ibadethanenin cemaati bol olsun inşallah, nice ibadethaneleri Allah bizlere ve milletimize nasip etsin" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet'ten Felaket Sonrası İyileşme Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü

14:36
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:10
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
Eliyle domuz yakalayan vatandaşa ceza
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:33:12. #7.11#
SON DAKİKA: Diyanet'ten Felaket Sonrası İyileşme Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.