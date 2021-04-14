Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Kardeşlerini Unutma. Beklenen Sensin' temalı Ramazan kamu spotu yayınladı. 'Misal' mahlası da kullanan sanatçı Resul Aydemir'in söylediği rap müzik eşliğinde, vatandaşlardan fitre bağışı istendi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Rap müzikli kamu spotu sosyal medyayı ikiye bölerken klibi beğenenler kadar beğenmeyenlerin de olduğu görüldü. Çok sayıda kullanıcı konuyla ilgili yorum yaptı.

KLİBİ BEĞENEN DE ÇOK BEĞENMEYEN DE

Klibin rap müzikle birlikte oldukça dikkat çekici olduğunu ifade edenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar rap müziğin İslamiyet'e uymadığını iddia ederek tepki gösterdi. Bazıları ise bu kampanyayı Diyanet'in yaptığına inanmadı.

"BUNU DİYANET YAPMAMIŞTIR"

Dini bir duyurunun bu şekilde yapılmasını uygun bulmayan bir kişi, "Bunu Diyanet yapmamıştır. Vicdani açıdan doğru değil. Çünkü dini bir şeyin duyurusu bu şekilde olmamalı. Ama diyanet yapmamıştır bunu inanmadım. Bunu kaynağından öğrenmek isterim. Müzik severleri teşvik etmek için yapmış olabilirler" dedi.

"BEN UYGUN BULMUYORUM"

Müzikli anlatım yerine sade bir anlatım tarzı olması gerektiğini ifade eden başka bir kişi ise, "Bence doğru değil. Çünkü İslami kelimelerin ve düşüncelerin bu tür müziklerle hatta bazı ilahilerin bile değişik müzik tarzlarıyla söylenmesini ben uygun bulmuyorum. Ben şu an namazdan çıkıp geldim ve bunu hem doğru karşılamıyor, hem de hoş görmüyorum. Müzik türü yerine değil de, müziksiz bir şey ile daha güzel yapılabilirdi. Müziksiz bir şeyin olması sade bir anlatımla, düşünceyle ve görsel efektle daha güzel bir şey ortaya konabilirdi. Hayır rap müzik olmaz. Artık İslamiyet'i öyle bir hale getiriyorlar ki müzikle iç içe, başka kelimeler ile iç içe müziği her şeye sokmaya çalışıyorlar. Ben bu tür durumları ve davranışları uygun görmüyorum" şekilde konuştu.

"TASAVVUF MUSİKİSİ DAHA MANTIKLI OLURDU"

Tasavvuf müziğinin daha güzel olacağını söyleyen bir başkası ise, "Ben doğru bulmuyorum. Tasavvuf tarzı olsa anlayabilirim de rap tazı bizim dışımızda. Hem İslam kültüne yakışmıyor, hem de müzik olarak bana ters geldi çok mantıklı bulmadım. Tasavvuf musikisi daha mantıklı olurdu" ifadelerini kullandı.