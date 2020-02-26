Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı - Son Dakika

Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 177'nci gününde sürüyor.

Evlat nöbetini sürdüren aileler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 66'ncı doğum günü dolayısıyla hazırlattıkları, üzerinde fotoğrafı bulunan pastayı devlet korumasındaki çocuklara gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anneleri temsilen telefonda görüşen Ayşegül Biçer, doğum gününü kutladığı Erdoğan'a "Ellerinizden öpüyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun. Herkesin size selamı var." diye konuştu.

Erdoğan da bütün ailelerin evlatlarına kavuşması temennisinde bulunarak selamlarını iletti.

Aileler, görüşmenin ardından mutluluklarını alkışla ifade etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Biçer, doğum gününü kutlamak istedikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendileri ile irtibata geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Biçer, "Buradan doğum gününü yine defalarca kutluyoruz. Rabb'im reisi başımızdan eksik etmesin, uzun ömürler versin. 2023'te de kendisini başımızda görmek istiyoruz. İnşallah sonuna kadar kendisi ile yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Baba Şeyhmus Kaya da aileler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladıklarını belirterek "Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.