Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor

1 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemi sürüyor.

Anne Hacire Akar'ın dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde başlattığı oturma eyleminin sonuç vermesi ve kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşması, benzer acıyı yaşayan, yüreği evladına duyduğu özlemle yanan diğer annelere de örnek oldu.

Akar'ın mücadelesini örnek alan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 42 gündür bekleyişlerini sürdüren annelerin oturma eylemine destek ziyaretleri de devam ediyor.

Siirt'in Tillo ilçesinden gelen, aralarında kanaat önderinin de bulunduğu grup, anneleri ziyaret ederek desteklerini bildirdi.

Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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