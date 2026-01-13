Diyarbakır\'da 140 Suçlu Tutuklandı

Diyarbakır'da farklı suçlardan araması bulunan 140 kişi, JASAT tarafından yakalanarak sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 140 kişinin yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi. - DİYARBAKIR