Diyarbakır'da 143 sikkeyi satmak isteyen 4 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 143 sikkeyi satmaya çalışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Bismil ilçesinde yaşayan 4 zanlının ellerindeki çeşitli eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüpheliler, ilçenin Üçtepe Mahallesi'nde eserleri satmaya çalıştıkları sırada ekiplerce suçüstü yakalandı.

Zanlıların, üzerinde ve araçlarında Roma dönemine ait oldukları değerlendirilen 143 sikke ele geçirildi.

Sikkeler Diyarbakır Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltındaki zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.