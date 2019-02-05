Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 17 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı

Diyarbakır'da 17 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 17 köy ve bağlı mezralarında bu sabah itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır'da 17 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 17 köy ve bağlı mezralarında bu sabah itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Lice ve Kulp ilçeleri sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede operasyon başlatıldı.

Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:  

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı Çıralı, Kıyıköy, Dallıca, Kutlu, Oyuklu ve Türeli köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı Karaağaç, Kamışlı, Çukurca, Demirli, Bayırköy, Bağcılar, Akbulak, Düzce, Temren, Uygur ve Taşköprü köyleri ile bağlı mezraları 5 Şubat 2019 Salı günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulması, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacağı belirtildi. - Diyarbakır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:24 Kaynak: DHA

Kulp, Lice, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Sağlık Bakanlığı 16 Bin Personel Alacak Burun Ameliyatı Sonrası Can Veren Leyla, Tarihi Geçmiş İlaç Kurbanı Olabilir

Sığınma Evlerindeki Kadınlar, Seçimlerde Oy Kullanamayacak Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 09:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da 17 Köy ve Bağlı Mezralarda Sokağa Çıkma Yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]