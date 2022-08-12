20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı

12.08.2022 23:46
20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlenen çiftin tartışmasına aileler de karışınca çıkan kavgada 7 yerinden bıçaklanan damat yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik güçleri kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlattı.

Bağlar ilçesinde 20 gün önce evlenen 22 yaşındaki Baran U., eşi E.U. (23) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüdü.

DAMAT 7 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada 22 yaşındaki 20 günlük damat Baran U. ve (28) A.U., (50) N.U. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan acil sağlık ekiplerince Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 7 bıçak darbesiyle yaralanan damat Baran U. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAKALANMALARI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken kavgaya karışan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı. Baran U. Otopsisi yapılmak üzere morga kaldırılırken yaralı olan 2 kişi tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Bağlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 20 günlük evli çiftin kavgası feci bitti! Damat öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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