Diyarbakır'da 9.420 Firma Denetlendi

Diyarbakır'da geçen yıl 9 bin 420 firma denetlendi.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ticari hayatın düzenli, şeffaf ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla denetim ve düzenleme çalışmaları yapıldı.

Bu kapsamda geçen yıl haksız fiyat artışı denetimlerinde 2 bin 925 firma ve 35 bin 805 ürün denetlendi. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 6 bin 495 firma ve 81 bin 626 ürün kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 2 bin 383 ürünün mevzuata aykırı olduğu tespit edilerek ilgili firmalara toplam 7 milyon 544 bin 578 lira ceza uygulandı.

Kentte lisanslı depoculuk alanında güçlü bir altyapı bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 yılı itibarıyla toplam 24 lisanslı deponun faaliyet gösterdiği bildirildi. Depoların toplam kapasitesi 1 milyon 81 bin 600 ton olarak kaydedilirken, depolarda muhafaza edilen ürün miktarı 975 bin 253 ton seviyesine ulaştı. Kurumumuz tarafından lisanslı depolarda denetimler ile ölçüm kontrolleri gerçekleştirilerek ürünlerin mevzuata uygun şekilde muhafaza edilip edilmediği incelendi. Tüketicinin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla yürütülen haksız fiyat artışı denetimlerinde 2025 yılı içinde 2 bin 925 firma ile 35 bin 805 ürün denetime tabi tutuldu. Sektörel denetimler çerçevesinde ise kuyum ticareti sektöründe 53 firma, emlak sektöründe 32 firma ve otomotiv sektöründe 4 firma denetlendi.

Tüketici Hakem Heyetlerine 2025 yılı içerisinde toplam 17 bin 763 başvuru yapıldı, başvuruların toplam parasal değeri 296 milyon 705 bin 179 lira olarak kayıtlara geçildi. Bu başvurulardan 16 bin 118'i karara bağlandı. Kararların 8 bin 82'si (yüzde 50,2) tüketici lehine, 7 in 269'u (yüzde 45,1) tüketici aleyhine ve 767'si (yüzde 4,7) görevsizlikle sonuçlandı. Kalan başvuruların inceleme ve değerlendirme süreçleri devam ediyor. Denetim ve düzenleme faaliyetleriyle tüketici haklarının korunmasına ve adil, rekabetçi bir piyasa yapısının güçlendirilmesine katkı sağlandı. Müdürlüğün, önümüzdeki dönemlerde de etkin ve kararlı denetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor."