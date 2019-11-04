Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

7 saat önce

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır'da avukat eşini öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanık doktor Mesut Issı'nın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Issı katılmazken, öldürülen avukat Issı'nın annesi Türkan Boylu ile avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir süre önce sanık avukatı Kutbettin Odabaşı'nın "güvenlik" gerekçesiyle nakil talebi doğrultusunda dava dosyasının Adalet Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Öldürülen avukat Issı'nın avukatları, dosyanın Adalet Bakanlığına gönderilmesine tepki göstererek yargılamanın Diyarbakır'da yapılmasını istedi.

Sanık avukatı Odabaşı ise müvekkilinin Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi.

Anne Boylu, kızını öldüren sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Issı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.


İstenilen ceza


İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


Doktor Mesut Issı, 19 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde boşanma davalarının sürdüğü eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı 11 el ateş ederek öldürmüştü.

Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:14 Kaynak: AA
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