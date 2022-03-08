DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in 25 yılda Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde çektiği 56 kadın fotoğrafı sergilendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitlik etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde çektiği 56 kadın fotoğrafı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilendi. Büyük ilgi gören serginin açılışını Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu gerçekleştirdi.

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik bugüne kadar Türkiye'nin bütün illerini gezdiğini ve şimdiki hedefinin 195 ülkeyi gezip fotoğraflamak olduğunu söyledi. Diyarbakır'da bulunmaktan da son derece memnun olduğunu belirten Çelik, "Bugün çok özel bir gün. Bu güzel günde evliyalar şehri dediğimiz Diyarbakır'da bu sergiyi açmış olduk. Hem anlam olarak çok güzel hem de açmış olduğumuz Diyarbakır anlam olarak, değer olarak çok önemli bir yer. Burada farklı ülkelerden yaklaşık 56 tane fotoğraf kullandık. Hem Türkiye'den hem de farklı ülkelerden kültürleri yansıtarak, 'Bir dünya kadın' üzerinden yol alarak dünya kadınlar gününü hem kutlamış olduk hem de onların dünyada her yerde olduklarını, her yaşam alanında bizlere değer kattıklarını bildiğimizden dolayı bugün özel bir gün" dedi.