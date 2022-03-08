DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ

08.03.2022 16:37

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in 25 yılda Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde çektiği 56 kadın fotoğrafı sergilendi.

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi'nce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in 25 yılda Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde çektiği 56 kadın fotoğrafı sergilendi.

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen çeşitlik etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Rizeli fotoğraf sanatçısı Resul Çelik'in Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde çektiği 56 kadın fotoğrafı Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilendi. Büyük ilgi gören serginin açılışını Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu gerçekleştirdi.

Fotoğraf sanatçısı Resul Çelik bugüne kadar Türkiye'nin bütün illerini gezdiğini ve şimdiki hedefinin 195 ülkeyi gezip fotoğraflamak olduğunu söyledi. Diyarbakır'da bulunmaktan da son derece memnun olduğunu belirten Çelik, "Bugün çok özel bir gün. Bu güzel günde evliyalar şehri dediğimiz Diyarbakır'da bu sergiyi açmış olduk. Hem anlam olarak çok güzel hem de açmış olduğumuz Diyarbakır anlam olarak, değer olarak çok önemli bir yer. Burada farklı ülkelerden yaklaşık 56 tane fotoğraf kullandık. Hem Türkiye'den hem de farklı ülkelerden kültürleri yansıtarak, 'Bir dünya kadın' üzerinden yol alarak dünya kadınlar gününü hem kutlamış olduk hem de onların dünyada her yerde olduklarını, her yaşam alanında bizlere değer kattıklarını bildiğimizden dolayı bugün özel bir gün" dedi.

DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ
DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ
DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ

YORUMLAR
500
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Şevket Beysanoğlu'na vefa örneği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Şevket Beysanoğlu'na vefa örneği Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı Diyarbakır'da Şevket Beysanoğlu Parkı hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:53:22. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA, 'BİR DÜNYA KADIN' SERGİSİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement