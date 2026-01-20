Diyarbakır'da çığ ambulansı mahsur bıraktı

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde düşen çığ nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Çüngüş ilçesinin kırsal Avut Mahallesi yoluna dün akşam saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle kapanan yolda bir ambulans mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından yol ulaşıma açıldı, ambulans bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan dün yine öğle saatlerinde aynı mahallede elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye elektrik direği takmak için giden enerji şirketi çalışanları da tipiye yakalanarak mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla enerji şirketi çalışanları da kurtarıldı.