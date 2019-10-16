Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın

2 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposunda yangın, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kazıktepe Mahallesi'ndeki çırçır fabrikasının pamuk deposunda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, bu yıl toplanan ve depoda muhafaza edilen pamuk yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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