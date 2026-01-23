Diyarbakır'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Çıkarıldı

Diyarbakır'da çocuğun parmağına sıkışan metal halka itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Diyarbakır'da bir çocuk madeni paranın iç kısmını çıkararak dış halkasını yüzük gibi parmağına taktı.
Bir süre sonra metal halkayı parmağından çıkaramayan çocuğun ailesinin müdahalesi sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.
Ekipler, parmak ile metal arasına koruyucu aparat yerleştirerek, kesici alet yardımıyla metal halkayı çıkardı.
