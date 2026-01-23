Diyarbakır'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Çıkarıldı - Son Dakika
Diyarbakır'da Çocuğun Parmağına Sıkışan Metal Halka Çıkarıldı

23.01.2026 11:19
Diyarbakır'da bir çocuğun parmağına sıkışan metal halka itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Diyarbakır'da bir çocuk madeni paranın iç kısmını çıkararak dış halkasını yüzük gibi parmağına taktı.

Bir süre sonra metal halkayı parmağından çıkaramayan çocuğun ailesinin müdahalesi sonuç vermeyince durum, itfaiye ekiplerine bildirildi.

Ekipler, parmak ile metal arasına koruyucu aparat yerleştirerek, kesici alet yardımıyla metal halkayı çıkardı.

Kaynak: AA

Diyarbakır, İtfaiye, Güncel, Kaza, Son Dakika

Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Yüzlerce kez simüle edildi İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fenerbahçe’den Aston Villa yenilgisini unutturacak transfer
İstanbul ve Ankara’da iki ürünün fiyatı sabitlendi: İşte ucuza satacak marketler
Davos Zirvesi’ne devlet başkanının giydiği ayakkabı damga vurdu
