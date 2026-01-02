Diyarbakır'da bir şahsın, üst geçitte çocukları öldüresiye dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır- Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü. Görüntülerde, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü. O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3-sayfa › Diyarbakır'da Çocuklara Şiddet Anları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.