Diyarbakır'da Deprem Anması

06.02.2026 08:39
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Diyarbakır'da anıldı, travma devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Diyarbakır'da hayatını kaybeden 411 kişi, 48 kişiye mezar olan Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, 1'i boş 7 bina yıkıldı. Depremde 411 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina orta hasar aldı. Depremin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla, Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 2'nci Sokak'ta 48 kişinin hayatını kaybettiği, projelerde 6 katlı olan, bilirkişi raporunda mimari ve betonarme projelerine aykırı olarak bodrum ve terasla birlikte 12 katlı inşa edilen Sözel Apartmanı'nın enkazının kaldırıldığı alanda anma töreni düzenlendi. Depremin yaşandığı saat 04.17'de, alana karanfil bırakılarak, mum yakıldı. Törene CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Diyarbakır milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük, Doğan Hatun, bazı sivil toplum kuruluşları ile meslek örgütü temsilcileri, hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

'O AĞIR TRAVMA ETKİSİNİ DEVAM ETTİRİYOR'

Anma töreninde konuşan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Burada bulunduğumuz alanda 48 hemşehrimiz yaşamını yitirdi. Günlerce burada enkazın kaldırılmasını bekledik. Yurttaşlarımızın, hemşehrilerimizin canlı bedenlerine ulaşmayı bekledik ama maalesef sadece bu binada 48 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş depremi olarak tarihe kaydedilen 6 Şubat depremlerinde 53 binden den fazla resmi kayıtlara göre yurttaşımız yaşamını yitirdi. On binlerce yurttaşımız maalesef uzuv kaybı da dahil olmak üzere ağır yaralandı. ve o günden bugüne de gerçekten o ağır travma halen etkisini büyük ölçüde devam ettiriyor. 4 binden daha fazla binanın ağır hasarlı olduğu tespiti yapıldı. Orta hasarlı ve hafif hasarlı binalar dışında böyle ağır bir tablo içerisinde biz de varız. Aslında Diyarbakır'da var ama Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya'da yaşanan depremin ağırlığı Diyarbakır'daki bu tablonun Türkiye'ye yansımasını maalesef engelledi. Kentimizin bir kimliği var. O kimliğe o dokuya zarar vermeden yeni planlamalar yapılması lazım. Binlerce konut var, gerçekten bireysel konut var depreme dayanıksız. Yeni yerleşim yerleri olmadan kentin birbiriyle olan bağının koparılmadan yeni bir planlamanın yapılması lazımdır. Bunların konuşulacağı bir sivil ortamın da oluşması lazımö dedi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

