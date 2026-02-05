Diyarbakır'da Eğitim Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Diyarbakır'da Eğitim Yatırımları Artıyor

05.02.2026 11:26
Depremler sonrası Diyarbakır'da 1330 derslikli 76 okul açıldı, 2026'ya kadar 1260 derslikli 72 okul inşa edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Diyarbakır'da eğitim yatırımlarıyla derslik sayısı artırıldı.

Kentte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde orta ve ağır hasar alan 93 derslikli 20 okulun ekiplerce kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Depremlerin ardından eğitim kurumlarının ayağa kaldırılması amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Deprem sonrası başlatılan yatırım programı kapsamında bugüne kadar 1330 derslikli 76 okul inşa edilerek eğitim öğretime açıldı.

Devam eden projeler kapsamında ise 1260 derslikli 72 okulun 2026 sonuna kadar peyderpey tamamlanarak eğitim öğretime kazandırılması hedefleniyor.

Deprem öncesi kentteki derslik sayısı 13 bin 651 iken çalışmaların tamamlanmasıyla bu sayının 16 bin 241'e ulaşarak yüzde 18,5 artış sağlanması hedefleniyor.

"Öğrencilerimiz de velilerimiz de öğretmenlerimiz de yeni okullarımızdan memnun"

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, AA muhabirine, depremlerde hasar alan kentteki okulların ivedilikle boşaltıldığını ve yıkımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Öğrenciler, öğretmenler ile velilerin bu süreçte hiçbir şekilde mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Sadoğlu, depremin hemen ardından eğitim yatırımlarına hız verdiklerini, şu ana kadar 1330 derslikli 76 okulun tamamlanarak eğitim öğretime açıldığını anlattı.

Bu yılın sonuna kadar 1260 derslikli 72 okulun da tamamlanacağını ifade eden Sadoğlu, deprem öncesine göre kentteki derslik sayısının yüzde 18,5 artacağını kaydetti.

Yeni eğitim kurumlarıyla kentteki okulların eskiyen yapı stokunu da yenilediklerini vurgulayan Sadoğlu, şunları dile getirdi:

"Diyarbakır, daha modern eğitim kurumlarına kavuştu. Bu okullarımızda akıllı tahtalardan bilgisayar ve fen laboratuvarları ile oyun alanları kadar hepsi modern bir şekilde imar edilerek öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Öğrencilerimiz de velilerimiz de öğretmenlerimiz de yeni okullarımızdan oldukça memnun. Diyarbakır'ın eğitim altyapısının modernleşmesi, yenileşmesi, daha sağlam ve sağlıklı binalarda eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılması için var gücümüzle çalışıyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yeni eğitim öğretim alanlarının Diyarbakırlı çocuklarımıza ve ailelerimize kazandırılması amacıyla çalışıyoruz."

Sadoğlu, kentte eğitim alanında depremin izlerinin tamamen silindiğini ve altyapıyı ve kaliteyi ileriye götürdüklerini anlattı.

Depremzedeler için konutların bulunduğu Oğlaklı'ya 11 okul

Merkez Bağlar ilçesinin Oğlaklı mevkisinde de eğitim altyapısı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sadoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar büyük nüfusun, konutun olduğu yerde okulların olmaması düşünülemez. Şu anda bir ilkokul ve ortaokul ile 2 okul öncesi eğitim kurumunu açtık. 2025-2026 eğitim öğretim yılının 1. dönemi itibarıyla orada yaklaşık 3 bin 700 öğrenci eğitim öğretim hizmeti alıyor. Toplam 96 derslikli 3 okul da geçici kabul aşamasında. Önümüzdeki günlerde bu okullarımızı da hizmete açacağız. Ayrıca, 4 okulumuzun ihalesi de ocak ayı itibarıyla yapıldı, önümüzdeki günlerde inşa faaliyetine başlanacak. Bu yapıların hepsi tamamlandığında 17 bin konutun olduğu Oğlaklı bölgesinde 11 okulumuz eğitim öğretim faaliyetini yürütecek dolayısıyla depremden etkilenip oraya taşınan vatandaşlarımıza da yeni, modern, sağlıklı ve aynı zamanda sağlam yapılarda eğitim öğretim faaliyetlerini sunma imkanını bulacağız."

Sadoğlu, 6 Şubat 2023'te büyük acı yaşandığını ancak tüm ülke olarak el birliğiyle yaraların kısa sürede sarıldığını belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

