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Diyarbakır'da EKAY projesiyle temiz bir çevre sağlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da EKAY projesiyle temiz bir çevre sağlandı

04.02.2022 13:39
Diyarbakır'da EKAY projesiyle temiz bir çevre sağlandı

Diyarbakır'da EKAY (Entegre Katı Atık Yönetimi) projesinin birinci etabının tamamlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır'da EKAY (Entegre Katı Atık Yönetimi) projesinin birinci etabının tamamlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yap işlet devret modeliyle gerçekleştirilen proje ile Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi.

EKAY büyük bir çevre sorununu çözüme kavuştururken bölgede bulunan entegre tesisi de vatandaşların istihdamına katkı sunuyor.

Karacadağ bölgesinde oturan Ferit Demir, vahşi depolama yöntemiyle bertaraf yapıldığı dönemde çöplerin etrafa dağıldığını söyledi.

Çöplerin yanması nedeniyle birçok olumsuzluklar yaşadığını belirten Demir, "Dumandan, sineklerden rahatsız oluyorduk. Dumandan yazın dışarıda, damda, balkonda yatamıyorduk. Sineklerden dışarıda oturup çay içemiyorduk. Şuan koku, duman yok. Çevre düzenlemesi çok güzel." dedi.

Mehmet Nuri Demir ise, daha önce etrafa yayılan çöplerin hayvancılık faaliyetlerini engellediğini anlattı.

EKAY sayesinde tekrar hayvancılık yapmaya başladıklarını aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Yaylaya poşetler yayılıyordu, her sene küçük ve büyükbaş hayvan telef oluyordu. Çöpler yanınca çok pis koku, duman çıkıyordu. Eskiden burada oturamıyorduk. Projenin bizim köye çok büyük faydası oldu. Şimdi dumandan kokudan köy halkı olarak kurtulduk."

Murat Demir ise entegre tesisinde yöre halkından 15 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Özel güvenlik işi yapıyorum. Şu an sigortam, iş güvenliği, her şeyim var." ifadelerini kullandı.

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Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da EKAY projesiyle temiz bir çevre sağlandı - Son Dakika


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