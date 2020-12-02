Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek - Son Dakika

Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek

02.12.2020 15:57

- Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen katı atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi için yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceği, kentte temiz nefes aldırarak...

- Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen katı atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi için yap-işlet-devret modeliyle hayata geçireceği, kentte temiz nefes aldırarak ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak olan Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinde inşa çalışmaları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çevreye gelişi güzel bırakılan atıkların düzenli şekilde bertaraf edilmesi ve atıklardan oluşan hastalıkların önüne geçilmesi amacıyla başlattığı EKAY Projesinde inşa çalışmaları başladı. 1996'dan bu yana evsel atıkları Karacadağ Çöp Depolama Sahasına vahşi şekilde depolama yöntemiyle bertaraf etmek zorunda kalan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının projelendirdiği ihaleyi kazanan firma ilk etapta çöp depolama sahasını ıslah edecek. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçecek olan proje sayesinde günümüzün en önemli çevre sorunlarından biri haline gelen atıklar ayrıştırılarak düzenli şekilde bertaraf edilecek. EKAY Projesinin tamamlanmasıyla birlikte kentin daha temiz nefes alması sağlanacak ve atıklardan oluşabilecek hastalıkların önüne geçilecek.

Atıklardan enerji elde edilecek

Büyükşehir Belediyesinin kasasından tek kuruş ödeme yapılmadan yap-işlet-devret modeliyle inşa edilecek atık tesisinin işletmesini 15 yıl süreyle ihaleyi kazanan firma üstlenecek. 15 yıllık süreçte elektrik enerjisinden elde edilen yüzde 28,1'lik kar oranı Büyükşehir Belediyesine aktarılacak. Sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte tesisin tüm hakları Büyükşehir Belediyesine devir edilecek. Devir işlemlerinden sonra tesisin işletmesi tamamen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına geçecek.

Tesise güneş enerjisi panelleri yerleştirilecek

Karacadağ Çöp Depolama Sahasına inşa edilecek EKAY tesisi güvenlik ve kontrol kulübesi, ayrıştırma binası, fermantasyon tankı, susuzlaştırma alanı, gaz temizleme alanı, gaz depolama balonu, enerji üretim tesisi, kazan, buhar tribünü, soğutma kulesi, güneş paneli ve düzenli depolama bölümlerinden oluşacak. Ayrıştırma binasında atıklar özelliklerine göre işlenebilir ve işlenemez olarak ayrıştırılacak. İşlenebilir atıklar geri dönüşümde değerlendirilecek. Buhar tribününde elde edilen enerji saha içinde kullanılacak. Susuzlaştırma alanında çöplerdeki sıvılar alınacak. Düzenli depolama sahaları toplam 150 bin metrekare alandan oluşacak. Tesise güneş panelleri yerleştirilerek elektrik elde edilecek.

EKAY Projesi kapsamında inşa edilecek olan tesis günlük ortalama bin 475 ton atık işleme kapasitesine sahip olacak. Kentin çevresel sorunlarını çözme noktasında önemli bir işlevi yerine getirecek olan tesisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, nüfusa bağlı olarak kapasitesini artırmak için yatırımlar yapabilecek.

Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek
Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek
Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek
Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Karacadağ, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da EKAY tesisinde günlük bin 475 ton atık işlenecek - Son Dakika


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