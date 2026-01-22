Diyarbakır'da Eylem Yasağı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, 25 Ocak 2026 Pazar günü Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan DEM Parti'nin "Öcalan'a Umut ve Özgürlük Mitingi" bahane edilerek kamu güvenliğini bozabilecek eylemler olabileceği gerekçesiyle il genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, yürüyüş ve eylemin yasaklandığını duyurdu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, son dönemde ülke genelinde ve sınır ötesinde yaşanan gelişmeler ile bu gelişmelerin Diyarbakır'a olası etkilerinin dikkate alındığı belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, söz konusu miting bahane edilerek miting öncesi, sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği yönünde mütalaa oluştuğu ifade edilen açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi dokunulmazlığının korunması, kamu esenliğinin temini ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

4 gün süreyle tüm eylem ve açıklamalara yasak

Bu kapsamda, 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01'den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar Diyarbakır il mülki sınırları içerisinde; Valilik ve Kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, miting, oturma eylemi, açlık grevi, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma ile afiş ve pankart asma gibi tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Diğer il ve ilçelerden mitinge katılımı tespit edilenlere giriş yasağı

Ayrıca, mitinge katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların dış ilçelerden il merkezine girişleri ile diğer illerden Diyarbakır'a giriş, geçiş ve çıkışlarının da yasak kapsamına alındığı belirtildi. Yasak kararının, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri uyarınca alındığı ifade edildi.

25 Ocak Pazar günü saat 13.00'te DEM Parti'nin çağrısıyla "Öcalan'a umut ve özgürlük mitingi" yapılması planlanıyordu. İlk olarak 4 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan mitingin "hava muhalefeti" sebebiyle ertelendiği Demokratik Kurumlar Platformu tarafından yapılan açıklamayla duyurulmuştu.

Valiliğin kararına ilişkin Demokratik Kurumlar Platformu, basın açıklaması düzenleyecek.