Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

17.04.2022 21:17

Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bekçileri fark edip kaçan uyuşturucu satıcısı şüphelisi saklandığı inşaatta uyuşturucu maddesiyle yakalandı.

Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bekçileri fark edip kaçan uyuşturucu satıcısı şüphelisi saklandığı inşaatta uyuşturucu maddesiyle yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri suçlulara göz açtırmıyor. Gece Kartalları, durumundan şüphelendikleri uyuşturucu satıcısını takibe aldı. Bekçiler, takip sonucu şüpheli M.S.K.'yı satışa hazır halde paketlenmiş 6 gram uyuşturucu madde ile saklandığı inşaatta kıskıvrak yakaladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine teslim edilen şüpheli M.S.K., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor
Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gece kartalları suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


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